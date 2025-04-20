Декрістол® 20000 МО (Dekristol 20000 ME)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 179 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
749,80
Економія при броні: -121,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
743,69
Економія при броні: -120,22 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
682,00
Економія при броні: -83,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
743,98
Економія при броні: -80,76 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
738,74
Економія при броні: -114,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
728,21
Економія при броні: -104,74 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
723,61
Економія при броні: -100,14 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
749,80
Економія при броні: -121,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
723,36
Економія при броні: -99,89 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
755,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
754,80
Економія при броні: -126,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
740,01
Економія при броні: -118,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
744,76
Економія при броні: -123,04 грн