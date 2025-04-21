Декрістол® 20000 МО (Dekristol 20000 ME)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
730,30
Економія при броні: -67,61 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
754,80
Економія при броні: -123,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
742,49
Економія при броні: -80,24 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
769,10
Економія при броні: -137,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
755,10
Економія при броні: -123,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
754,80
Економія при броні: -123,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
735,42
Економія при броні: -72,73 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
713,98
Економія при броні: -79,85 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
754,80
Економія при броні: -123,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
754,80
Економія при броні: -123,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
741,08
Економія при броні: -71,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
723,70
Економія при броні: -89,57 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
754,80
Економія при броні: -123,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
724,74
Економія при броні: -65,71 грн