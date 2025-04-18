Декрістол® 20000 МО (Dekristol 20000 ME)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 381 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
718,39
Економія при броні: -61,23 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
720,96
Економія при броні: -80,79 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
755,10
Економія при броні: -120,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
754,80
Економія при броні: -119,80 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
755,10
Економія при броні: -120,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна
714,99
Економія при броні: -70,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Декрістол® 20000 МО капсули м'які 20000 МО блістер №20
Мібе Україна