КУЧИКУ
®
ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР (KUCHIKOO
®
COOLING PATCH)
Характеристики
Виробник
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Медичні вироби
Інші вироби догляду за новонародженими і дітьми раннього віку
Форма випуску
5 х 12 см
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
4 шт.
Реєстрація
01/KC_DMP від 07.07.2017
Ціни в
Київ
від
180,32
грн
В 80 аптеках
Знайти в аптеках
