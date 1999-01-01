Київ
Вироби для догляду за новонародженими і дітьми раннього віку
Інші вироби догляду за новонародженими і дітьми раннього віку
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Вироби для догляду за новонародженими і дітьми раннього віку
Інші вироби догляду за новонародженими і дітьми раннього віку
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СЛИНЯВЧИК
74/020 силіконовий №1
Canpol
від
124,95
грн
в 350 аптеках
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НОЖИЦІ ДИТЯЧІ
9/813 для немовлят №1
від
159,80
грн
в 211 аптеці
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Ланцюжок для пустушки
10/873, для пустушки №1
від
83,06
грн
в 193 аптеках
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ТРУСИКИ
9/598, m/l одноразові післяродові №5
Canpol
від
155,96
грн
в 175 аптеках
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ЛАНЦЮЖОК ДЛЯ ПУСТИШКИ "КУРНОСИКИ"
7090 пінгвін №1
Sun Bond
від
28,00
грн
в 141 аптеці інших міст
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НОЖИЦІ ДИТЯЧІ LINDO
"курносики" 7082 нержавіюча сталь №1
ЛИНДО ООО
від
43,00
грн
в 116 аптеках інших міст
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ЩІТКА ДЛЯ МИТТЯ ПЛЯШОК І СОСОК
"курносики" 7096 №1
Wonderstar Co.,Ltd
від
27,20
грн
в 112 аптеках інших міст
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ЛАНЦЮЖОК ДЛЯ ПУСТИШКИ "КУРНОСИКИ"
7089 зайчик №1
Sun Bond
від
11,50
грн
в 112 аптеках інших міст
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Ланцюжок для пустушки
10/889, toys №1
від
178,50
грн
в 96 аптеках
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ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ "BABY ZAYA"
Алое №24
Санвіта Груп
від
20,50
грн
в 96 аптеках
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КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР
5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від
169,90
грн
в 96 аптеках
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ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ "BABY ZAYA"
Гіпоалерг. №24
Санвіта Груп
від
20,50
грн
в 95 аптеках
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ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ "BABY ZAYA"
Ромашка №24
Санвіта Груп
від
19,90
грн
в 94 аптеках
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Кусачки для нігтів дитячі Люкетлі (Luc et Lea)
№1
Лаб. Жільбер
від
209,33
грн
в 93 аптеках інших міст
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ТРУСИКИ
9/600, l/xl одноразові післяродові №5
Canpol
від
92,50
грн
в 92 аптеках
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Ланцюжок для пустушки
2/434 i love mummy №1
від
151,30
грн
в 81 аптеці
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ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ "BABY ZAYA"
Ромашка №84
Санвіта Груп
від
80,10
грн
в 80 аптеках інших міст
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ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ "BABY ZAYA"
Алое №84
Санвіта Груп
від
77,80
грн
в 74 аптеках інших міст
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СЛИНЯВЧИК
2/919 пластиковий м'який №1
Canpol
від
79,80
грн
в 64 аптеках
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НАГРУДНИК ДЛЯ ДІТЕЙ "BABY TEAM"
6500 №1
Ningbo Raffini Import & Export
від
133,10
грн
в 58 аптеках
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Форма випуску
"Курносики"
"Курносики", 1 мес.-3-х лет
"Курносики", на палец
10/873
10/873, д/пуст.
10/874
10/876
10/877, Newborn baby
10/880, LOVI, Night&Day
10/881, LOVI, Retro Baby
10/886, LOVI
10/887, LOVI
10/889, Toys
10/890
10/903
15/104, принцеса/лицар
15/109, х/б
1600
2/102
2/103
2/300
2/404
2/414 balonik
2/414, fairy tale
2/415
2/434
2/435
2/437
2/919
2/927
2/962
2/963
26/110
3301
3305
3330
34133
34133-1
34133-2
34144
34155
43/100, корал
43/103
43/104, звірята
43/105, мармурова
43/106, квітка
5 х 12 см
51/023
56/013
56/108, бедрик
56/600
6500
6503
6508
6510
6590
6591
7089
7090
7092
7093
7191
7192
74/020
74/024_pin
7405
7408
7500
9/232
9/598, M/L
9/599, L
9/600, L/XL
9/813
A60
Antes
BY 76
Creamy
Li 605
Li 816
NUK
Pk 072
Pk 073
SCF185/00
YY-BM09
Алое
РК213, Коровка
РК217
Ф 930
Ф 933
Ч-Р-7, арт.02
гіпоалерг.
дитяча 2-6 років
з ПВХ-покриттям
колобок
крем
розмір 122
розмір 128
розмір 86
розмір 98
ромашка
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Пакування
60 мл
7077
7080
7081
7082
7100
7170
7180
Pastelove
зелена
одноразові
пластмасовий з кишенькою
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силіконовий з кишенькою
уп. п/п з картонним ярликом
інтерлок
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Виробник
BURDA BEBEK URUNLERI SAN. VE TIC. A.S
Beurer GmbH
Canpol
Delta Medical Promotions AG
Evyap Sabun
Guangzhou Yuanyi Commodity
Jiangsu Suyun Medical Materials
Lindo
Mapa GmbH
Ningbo Raffini Import & Export
Novatex
Royal King Infant Products
Sun Bond
Topsil
Unilever
Wonderstar Co.,Ltd
Yiwu Lindo Mother and Baby Products Co.Ltd
Zenith Infant Products
АТ Дистрибьюшн ООО
Альберт-Київгума
Байва Павел Петрович
Евролек
КПД
Киевгума
Київгума
ЛИНДО ООО
Лаб. Жільбер
Оптовая База Товаров Супербаза
Поліком
Санвіта Груп
Технокомплекс Фирма
Филипс Украина
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