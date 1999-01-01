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Вироби для догляду за новонародженими і дітьми раннього віку

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10Вироби для догляду за новонародженими і дітьми раннього віку

Інші вироби догляду за новонародженими і дітьми раннього віку
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СЛИНЯВЧИК
СЛИНЯВЧИК
74/020 силіконовий №1
Canpol
від 124,95 грн
в 350 аптеках
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НОЖИЦІ ДИТЯЧІ
НОЖИЦІ ДИТЯЧІ
9/813 для немовлят №1
від 159,80 грн
в 211 аптеці
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Ланцюжок для пустушки
Ланцюжок для пустушки
10/873, для пустушки №1
від 83,06 грн
в 193 аптеках
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ТРУСИКИ
ТРУСИКИ
9/598, m/l одноразові післяродові №5
Canpol
від 155,96 грн
в 175 аптеках
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ЛАНЦЮЖОК ДЛЯ ПУСТИШКИ "КУРНОСИКИ"
ЛАНЦЮЖОК ДЛЯ ПУСТИШКИ "КУРНОСИКИ"
7090 пінгвін №1
Sun Bond
від 28,00 грн
в 141 аптеці інших міст
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НОЖИЦІ ДИТЯЧІ LINDO
НОЖИЦІ ДИТЯЧІ LINDO
"курносики" 7082 нержавіюча сталь №1
ЛИНДО ООО
від 43,00 грн
в 116 аптеках інших міст
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ЩІТКА ДЛЯ МИТТЯ ПЛЯШОК І СОСОК
ЩІТКА ДЛЯ МИТТЯ ПЛЯШОК І СОСОК
"курносики" 7096 №1
Wonderstar Co.,Ltd
від 27,20 грн
в 112 аптеках інших міст
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ЛАНЦЮЖОК ДЛЯ ПУСТИШКИ "КУРНОСИКИ"
ЛАНЦЮЖОК ДЛЯ ПУСТИШКИ "КУРНОСИКИ"
7089 зайчик №1
Sun Bond
від 11,50 грн
в 112 аптеках інших міст
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Ланцюжок для пустушки
Ланцюжок для пустушки
10/889, toys №1
від 178,50 грн
в 96 аптеках
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ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ "BABY ZAYA"
ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ "BABY ZAYA"
Алое №24
Санвіта Груп
від 20,50 грн
в 96 аптеках
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КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР
5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від 169,90 грн
в 96 аптеках
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ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ "BABY ZAYA"
ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ "BABY ZAYA"
Гіпоалерг. №24
Санвіта Груп
від 20,50 грн
в 95 аптеках
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ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ "BABY ZAYA"
ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ "BABY ZAYA"
Ромашка №24
Санвіта Груп
від 19,90 грн
в 94 аптеках
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Кусачки для нігтів дитячі Люкетлі (Luc et Lea)
Кусачки для нігтів дитячі Люкетлі (Luc et Lea)
№1
Лаб. Жільбер
від 209,33 грн
в 93 аптеках інших міст
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ТРУСИКИ
ТРУСИКИ
9/600, l/xl одноразові післяродові №5
Canpol
від 92,50 грн
в 92 аптеках
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Ланцюжок для пустушки
Ланцюжок для пустушки
2/434 i love mummy №1
від 151,30 грн
в 81 аптеці
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ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ "BABY ZAYA"
ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ "BABY ZAYA"
Ромашка №84
Санвіта Груп
від 80,10 грн
в 80 аптеках інших міст
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ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ "BABY ZAYA"
ВОЛОГІ СЕРВЕТКИ "BABY ZAYA"
Алое №84
Санвіта Груп
від 77,80 грн
в 74 аптеках інших міст
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СЛИНЯВЧИК
СЛИНЯВЧИК
2/919 пластиковий м'який №1
Canpol
від 79,80 грн
в 64 аптеках
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НАГРУДНИК ДЛЯ ДІТЕЙ "BABY TEAM"
НАГРУДНИК ДЛЯ ДІТЕЙ "BABY TEAM"
6500 №1
Ningbo Raffini Import & Export
від 133,10 грн
в 58 аптеках
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