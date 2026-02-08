Харків
КУЧИКУ
®
ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР (KUCHIKOO
®
COOLING PATCH)
КУЧИКУ
®
ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР (KUCHIKOO
®
COOLING PATCH)
Харків
(адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Харків
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
0.2 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
222,80
Економія при броні:
-79,82 грн
142,98
грн
Забронювати
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
0.2 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
222,80
Економія при броні:
-75,55 грн
147,25
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
0.3 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
222,80
Економія при броні:
-75,55 грн
147,25
грн
Забронювати
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
0.7 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
206,30
Економія при броні:
-59,05 грн
147,25
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.7 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
206,30
Економія при броні:
-63,32 грн
142,98
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.8 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
222,80
Економія при броні:
-75,55 грн
147,25
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Шевченка, 161
3.0 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
222,80
Економія при броні:
-10,95 грн
211,85
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
3.1 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
227,80
Економія при броні:
-81,50 грн
146,30
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
3.4 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
206,30
Економія при броні:
-59,05 грн
147,25
грн
Забронювати
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
3.6 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
209,00
Економія при броні:
-61,75 грн
147,25
грн
Забронювати
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
6.9 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
222,80
Економія при броні:
-75,55 грн
147,25
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
7.1 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
222,80
Економія при броні:
-75,55 грн
147,25
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 64
8.0 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
222,80
Економія при броні:
-75,55 грн
147,25
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 74
8.7 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
222,80
Економія при броні:
-75,55 грн
147,25
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 248
8.7 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
206,30
Економія при броні:
-59,05 грн
147,25
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 89
9.4 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
211,50
Економія при броні:
-64,25 грн
147,25
грн
Забронювати
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
129.1 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
208,00
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Пругла Дмитра, 14/2
131.4 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
222,80
Економія при броні:
-10,95 грн
211,85
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 9
132.6 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
222,80
Економія при броні:
-10,95 грн
211,85
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.2 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
208,00
грн
Забронювати
Показати більше
