КУЧИКУ
®
ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР (KUCHIKOO
®
COOLING PATCH)
КУЧИКУ
®
ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР (KUCHIKOO
®
COOLING PATCH)
Доступно в 23 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.7 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
228,70
Економія при броні:
-11,79 грн
216,91
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.7 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
225,80
Економія при броні:
-8,89 грн
216,91
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
0.8 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
226,35
Економія при броні:
-9,44 грн
216,91
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.1 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
227,96
Економія при броні:
-11,05 грн
216,91
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
1.4 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
224,27
Економія при броні:
-11,34 грн
212,93
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.6 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
224,72
Економія при броні:
-11,79 грн
212,93
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
1.6 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
229,51
Економія при броні:
-12,60 грн
216,91
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Федьковича, 21
1.8 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
217,64
Економія при броні:
-12,67 грн
204,97
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Залізнична, 7
2.2 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
219,40
Економія при броні:
-28,10 грн
191,30
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.4 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
228,70
Економія при броні:
-15,77 грн
212,93
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
3.1 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
228,46
Економія при броні:
-11,55 грн
216,91
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.9 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
231,28
Економія при броні:
-14,37 грн
216,91
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
3.9 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
231,56
Економія при броні:
-14,65 грн
216,91
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
4.0 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
228,00
Економія при броні:
-15,07 грн
212,93
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Низинна, 2
4.1 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
222,75
Економія при броні:
-9,82 грн
212,93
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Широка, 70-В
4.5 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
221,23
Економія при броні:
-8,30 грн
212,93
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Виговського Івана, 29-А
4.6 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
212,74
Економія при броні:
-7,77 грн
204,97
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 57
4.6 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
229,58
Економія при броні:
-12,67 грн
216,91
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 51
4.8 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
225,70
Економія при броні:
-8,79 грн
216,91
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
5.0 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
228,49
Економія при броні:
-11,58 грн
216,91
грн
Забронювати
