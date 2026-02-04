Дніпро
Київ
(адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Київ
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
2.1 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
208,00
грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.7 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
216,00
грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
69.9 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
208,00
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.6 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
208,00
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
70.7 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
194,86
грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68-А
70.7 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
208,00
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
71.5 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
208,00
грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
77.0 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
200,00
грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
83.6 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
216,00
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 9
128.3 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
222,80
Економія при броні:
-11,42 грн
211,38
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Пругла Дмитра, 14/2
129.1 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
222,80
Економія при броні:
-11,42 грн
211,38
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
129.4 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
208,00
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
130.0 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
208,00
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
136.5 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
208,00
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Бульби Тараса, 12
139.3 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
194,86
грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
177.7 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
212,00
грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
187.8 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
209,00
Економія при броні:
-62,22 грн
146,78
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
187.9 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
206,30
Економія при броні:
-59,52 грн
146,78
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
188.2 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
227,80
Економія при броні:
-81,98 грн
145,82
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
189.3 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
222,80
Економія при броні:
-22,82 грн
199,98
грн
