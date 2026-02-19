Кривий Ріг
КУЧИКУ
®
ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР (KUCHIKOO
®
COOLING PATCH)
КУЧИКУ
®
ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР (KUCHIKOO
®
COOLING PATCH)
Кривий Ріг
(адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
57,81
-3,31 грн
54,50
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
53,84
-2,54 грн
51,30
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
55,26
-1,76 грн
53,50
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
56,72
-2,22 грн
54,50
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
57,72
-3,22 грн
54,50
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
27,44
-1,69 грн
25,75
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
57,89
-3,39 грн
54,50
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
54,56
-3,06 грн
51,50
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
58,12
-3,62 грн
54,50
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
57,83
-3,33 грн
54,50
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
208,00
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 63
2.4 км
54,04
-2,54 грн
51,50
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
57,55
-3,05 грн
54,50
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
57,82
-3,32 грн
54,50
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
57,15
-2,65 грн
54,50
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
54,08
-2,58 грн
51,50
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
26,55
-0,81 грн
25,75
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
55,62
-2,12 грн
53,50
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
57,99
-3,49 грн
54,50
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
56,93
-2,43 грн
54,50
грн
