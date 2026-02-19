Запоріжжя
КУЧИКУ
®
ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР (KUCHIKOO
®
COOLING PATCH)
КУЧИКУ
®
ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР (KUCHIKOO
®
COOLING PATCH)
Запоріжжя
(адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
0.4 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
57,93
Економія при броні:
-3,43 грн
54,50
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
0.5 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
57,06
Економія при броні:
-2,56 грн
54,50
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
0.6 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
56,76
Економія при броні:
-2,26 грн
54,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
0.6 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
56,49
Економія при броні:
-1,99 грн
54,50
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
0.7 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
208,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
1.0 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
58,00
Економія при броні:
-3,50 грн
54,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
1.1 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
57,66
Економія при броні:
-3,16 грн
54,50
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
1.3 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
56,95
Економія при броні:
-2,45 грн
54,50
грн
Забронювати
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
1.4 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
208,00
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
1.4 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
27,94
Економія при броні:
-1,19 грн
26,75
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
1.9 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
58,21
Економія при броні:
-3,71 грн
54,50
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.2 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
208,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
2.4 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
56,91
Економія при броні:
-2,41 грн
54,50
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
2.5 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
56,30
Економія при броні:
-1,80 грн
54,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
2.6 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
56,53
Економія при броні:
-2,03 грн
54,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
2.6 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
56,57
Економія при броні:
-2,07 грн
54,50
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
2.6 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
57,55
Економія при броні:
-3,05 грн
54,50
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
2.6 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
55,75
Економія при броні:
-2,25 грн
53,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.1 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
56,35
Економія при броні:
-1,85 грн
54,50
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
3.2 км
КУЧИКУ® ОХОЛОДЖУЮЧИЙ ПЛАСТИР 5 х 12 см №4
Дельта Медікел Промоушнз АГ
58,02
Економія при броні:
-3,52 грн
54,50
грн
Забронювати
