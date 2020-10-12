Фармакодинаміка.

Фармакотерапевтична дія тіотриазоліну зумовлена мембраностабілізуючими властивостями, гальмуванням процесів перекисного окислення ліпідів та активацією ферментів антирадикального захисту в ушкоджених тканинах шкіри та слизових оболонок, що спричиняє гальмування розвитку травматичного запалення, збільшення інтенсивності та швидкості репаративних процесів, зменшення термінів загоювання ран.

Фармакокінетика.

Тіотриазолін практично не резорбується при аплікації на шкірі та не надходить до системного кровотоку.

Препарат достатньо швидко всмоктується слизовими ротової порожнини, і його максимальна концентрація в плазмі крові реєструється через 1,5 години.