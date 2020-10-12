Далмаксін (Dalmaxin) (360251) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Далмаксін інструкція із застосування
- Склад
- Лікарська форма
- Фармакотерапевтична група
- Фармакологічні властивості
- Показання
- Протипоказання
- Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
- Застосування у період вагітності або годування груддю
- Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
- Спосіб застосування та дози
- Діти
- Передозування
- Побічні реакції
- Термін придатності
- Умови зберігання
- Упаковка
- Категорія відпуску
- Виробник
- Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Склад
діюча речовина: 1 г мазі містить тіотриазолін (у перерахуванні на 100% речовину) — 20 мг;
допоміжні речовини: метилцелюлоза, гліцерин, метилпарагідроксибензоат (Е 218), пропілпарагідроксибензоат (Е 216), вода очищена.
Лікарська форма
Мазь.
Основні фізико-хімічні властивості: мазь безбарвна або злегка сіруватого кольору. Допускається опалесценція.
Фармакотерапевтична група
Засоби для лікування ран та виразкових уражень.
Код АТХ D03AX.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Фармакотерапевтична дія тіотриазоліну зумовлена мембраностабілізуючими властивостями, гальмуванням процесів перекисного окислення ліпідів та активацією ферментів антирадикального захисту в ушкоджених тканинах шкіри та слизових оболонок, що спричиняє гальмування розвитку травматичного запалення, збільшення інтенсивності та швидкості репаративних процесів, зменшення термінів загоювання ран.
Фармакокінетика.
Тіотриазолін практично не резорбується при аплікації на шкірі та не надходить до системного кровотоку.
Препарат достатньо швидко всмоктується слизовими ротової порожнини, і його максимальна концентрація в плазмі крові реєструється через 1,5 години.
Показання
Рани, які тривало загоюються, повільно гранулюються та епітелізуються, трофічні виразки та пролежні. Псоріаз. Дистрофічні запальні форми пародонтиту та виразкові ураження слизової ротової порожнини та ясен.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу.
Особливі заходи безпеки.
Препарат застосовувати після хірургічної обробки рани, видалення некротизованих тканин та обробки поверхні рани антисептиком.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Тіотриазолін можна застосовувати з іншими протизапальними, антисептичними та хіміотерапевтичними засобами.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Протипоказань немає.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Застосовувати зовнішньо. Мазь наносити на поверхню рани шкіри тонким шаром під пов’язку або відкритим способом 1–2 рази на добу протягом 1–3 тижнів.
При стоматологічних запальних захворюваннях мазь вводити у ясенні кишені 1–2 рази на добу протягом 1–2 тижнів.
Діти
Протипоказань немає.
Передозування
Передозування малоймовірне.
Побічні реакції
Можливі реакції гіперчутливості, включаючи свербіж, висип, гіперемія шкіри, гарячка, кропив’янка, ангіоневротичний набряк.
Термін придатності
2 роки.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 25 г мазі у тубах № 1; у пачці з картону.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
61010, Україна, м. Харків, вул. Гордієнківська, 1.