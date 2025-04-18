Київ (адресу не вказано)
Доступно в 436 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
334,18
Економія при броні: -18,83 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
320,71
Економія при броні: -26,79 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
374,16
Економія при броні: -23,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
365,69
Економія при броні: -15,08 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
319,29
Економія при броні: -10,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
311,94
Економія при броні: -17,85 грн