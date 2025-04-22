Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 66 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
361,55
Економія при броні: -10,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
318,57
Економія при броні: -33,48 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
373,92
Економія при броні: -22,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
314,97
Економія при броні: -29,88 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,40
Економія при броні: -54,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
309,87
Економія при броні: -22,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
318,39
Економія при броні: -30,23 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
373,08
Економія при броні: -21,71 грн