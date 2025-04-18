Харків (адресу не вказано)
Доступно в 139 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
317,24
Економія при броні: -23,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
364,17
Економія при броні: -13,47 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
313,56
Економія при броні: -20,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.4 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
323,61
Економія при броні: -15,12 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,40
Економія при броні: -54,80 грн