Київ
Далмаксін (Dalmaxin)

Далмаксін (Dalmaxin)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 139 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
293,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
317,24
Економія при броні: -23,07 грн
294,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
364,17
Економія при броні: -13,47 грн
350,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
313,56
Економія при броні: -20,35 грн
293,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
327,53 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.4 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
315,93 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,09 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
297,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
323,61
Економія при броні: -15,12 грн
308,49 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
349,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
285,38 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,40
Економія при броні: -54,80 грн
297,60 грн
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