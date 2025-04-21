Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
375,42
Економія при броні: -23,94 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
320,88
Економія при броні: -21,73 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
368,57
Економія при броні: -17,48 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
251,37
Економія при броні: -0,07 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
316,34
Економія при броні: -16,46 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Далмаксін мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Червона зірка
352,50 грн