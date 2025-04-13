Шишки хмелю надають позитивний вплив при емоційно-лабільних станах у жінок, пов’язаних з менопаузальним проявами, ефективні при вазомоторних симптомах (припливах) і служать безпечної заміною гормональної терапії у жінок при менопаузі. Містять ряд біологічно активних компонентів (ефірні олії, флавоноїди (рутин, астрагалін, ізокверцитрин), вітаміни В, РР, С, оксикоричні кислоти (кавова, хінна), гумуленову кислоту, валеріанову кислоту та ін.). Ефірна олія хмелю надає заспокійливу дію, покращує сон. Ряд активних інгредієнтів хмелю проявляють проестрогену активність.

Корінь циміцифуги проявляє естрогеноподібні властивості без стимулювання проліферації тканини матки і молочних залоз. У гінекологічній практиці екстракт кореня циміцифуги застосовують для зняття болю в період менопаузи і передменструальному синдромі, при рясних менструаціях, дисменореї (в тому числі альгодисменореї). Циміцифуга полегшує прояви клімактеричного синдрому в перименопаузальному періоді. Містить фенольні сполуки, камедь, тритерпенові глікозиди, ізофлавон, ефірну олію, кислоти ароматичного ряду (саліцилові та ізоферулові), таніни, фітоестрогени, органічні кислоти, фітостерини, каротин, а також кілька мінералів (селен, магній, кальцій, залізо).

Корінь діоскореї (дикий ямс) благотворно впливає на весь організм, покращує самопочуття, допомагає при клімактеричному і передменструальному синдромах, м’яко розслабляє гладку мускулатуру матки, знімає головний біль і втому. Активна речовина діоскореї — діосгенін, впливає на всю ендокринну систему і сприяє загальному оздоровленню жіночого організму.

Вітамін D відіграє ключову роль в кальцієво-фосфорному обміні та впливає на мінеральну щільність кісток. Дефіцит вітаміну D пов’язаний з ризиками для здоров’я, включаючи серцево-судинні захворювання, рак, метаболічний синдром, розсіяний склероз, цукровий діабет, проблеми з психічним здоров’ям. Високий відсоток жінок репродуктивного віку відчувають дефіцит вітаміну D, який є важливим компонентом, який регулює кальцієвий гомеостаз і багато інших клітинних функцій.

Альфа-ліпоєва кислота (АЛК) займає важливе місце в утилізації вуглеводів і здійсненні нормального енергетичного обміну клітини, сприяє зменшенню концентрації глюкози в крові, що знижує ризик розвитку цукрового діабету, позитивно впливає на ліпідний профіль. АЛК є потужним ендогенним і екзогенним антиоксидантом, знижує підвищений ризик окисного пошкодження клітин, що уповільнює їх вікозалежне старіння. АЛК позитивно впливає на роботу мозку, покращує пам’ять, настрій і пізнавальні функції, оптимізує функцію печінки.

Климона рекомендована з метою зниження проявів і вираженості клімактеричного синдрому (дратівливість, астенічні стани, різкі зміни настрою, порушення сну, нічна пітливість), профілактики старіння і менопаузального остеопорозу, для зменшення проявів штучної менопаузи, викликаної прийомом лікарських препаратів або після хірургічного втручання.