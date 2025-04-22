Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
847,10
Економія при броні: -62,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
763,50
Економія при броні: -50,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
839,50
Економія при броні: -55,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
756,23
Економія при броні: -43,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
752,37
Економія при броні: -39,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
762,04
Економія при броні: -111,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
758,12
Економія при броні: -107,79 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
759,21
Економія при броні: -109,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
772,66
Економія при броні: -122,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
823,20
Економія при броні: -38,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
847,10
Економія при броні: -62,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
823,20
Економія при броні: -38,90 грн