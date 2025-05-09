Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 159 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
775,49
Економія при броні: -80,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
833,92
Економія при броні: -42,35 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
766,00
Економія при броні: -73,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
766,00
Економія при броні: -69,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
839,80
Економія при броні: -35,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
754,77
Економія при броні: -29,61 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
839,80
Економія при броні: -35,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
758,62
Економія при броні: -63,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
759,35
Економія при броні: -64,35 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
771,49
Економія при броні: -80,40 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
749,10
Економія при броні: -57,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
753,10
Економія при броні: -61,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
886,57
Економія при броні: -29,98 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
766,00
Економія при броні: -73,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
756,15
Економія при броні: -64,23 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
766,00
Економія при броні: -73,00 грн