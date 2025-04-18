Харків (адресу не вказано)
Доступно в 141 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
886,62
Економія при броні: -29,73 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
894,80
Економія при броні: -38,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
902,37
Економія при броні: -45,74 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
761,73
Економія при броні: -29,37 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
2.4 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Москалівська, 68/114
2.5 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
911,40
Економія при броні: -54,66 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
908,68
Економія при броні: -51,92 грн