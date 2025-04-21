Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
764,73
Економія при броні: -57,87 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
769,00
Економія при броні: -61,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
789,27
Економія при броні: -39,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
759,64
Економія при броні: -52,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
748,81
Економія при броні: -91,99 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
762,62
Економія при броні: -105,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
757,75
Економія при броні: -100,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
914,61
Економія при броні: -57,83 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
912,77
Економія при броні: -56,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
905,58
Економія при броні: -49,56 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
914,63
Економія при броні: -57,91 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
769,00
Економія при броні: -68,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
750,41
Економія при броні: -50,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
772,80
Економія при броні: -65,92 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
769,00
Економія при броні: -61,00 грн