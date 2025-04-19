Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 162 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
840,50
Економія при броні: -67,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
781,91
Економія при броні: -49,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
904,69
Економія при броні: -48,06 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
771,57
Економія при броні: -39,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
774,36
Економія при броні: -41,83 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
900,48
Економія при броні: -44,35 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
770,82
Економія при броні: -38,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
782,34
Економія при броні: -50,29 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
773,47
Економія при броні: -23,11 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
887,50
Економія при броні: -31,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 48 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
895,48
Економія при броні: -39,54 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
896,53
Економія при броні: -40,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
777,53
Економія при броні: -51,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
763,28
Економія при броні: -91,14 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком