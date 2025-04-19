Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
913,61
Економія при броні: -56,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
751,72
Економія при броні: -26,53 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
786,51
Економія при броні: -47,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
885,18
Економія при броні: -29,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 1 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
764,15
Економія при броні: -40,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
901,08
Економія при броні: -45,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
890,54
Економія при броні: -34,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
897,15
Економія при броні: -41,09 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
911,52
Економія при броні: -55,55 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
884,65
Економія при броні: -28,01 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
913,84
Економія при броні: -57,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Климона капсули 400 мг №60
Фармаком
857,90 грн