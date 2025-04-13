Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії

КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ (CARBOPREST COMPOSITUM)

КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0,4 г №60
Ціни в Київ
від 1019,99 грн
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Характеристики
Виробник
Фармаком
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
0,4 г
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки

КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ інструкція із застосування

Форма випуску

Капсули по 400 мг (mg).

По 60 капсул в пластиковому тубусі у картонній коробці.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці виробника, в сухому недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25° С.

Термін придатності

2 роки.

ТУУ 10.8–42952052–001:2019

Заявник

ТОВ «Легер Фарма», Україна, 02081, м Київ, вул. Урлівська, 23-Б, оф.241, тел.: +380 50 380–48–10 Ексклюзивний дистриб'ютор: ТОВ «Мобіль Медікал», Україна, 07354, Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, пров. 1 -го Травня, б. 17-А,

тел.: +380 44 353–80–02, www.mobil-medical.com, е- mail: [email protected]