КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ (CARBOPREST COMPOSITUM)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1133,80
Економія при броні: -85,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1133,80
Економія при броні: -85,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1153,90
Економія при броні: -133,43 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1191,40
Економія при броні: -43,39 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1170,90
Економія при броні: -174,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1181,96
Економія при броні: -185,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1208,16
Економія при броні: -63,31 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1164,03
Економія при броні: -167,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1083,90
Економія при броні: -33,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1173,66
Економія при броні: -140,81 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1181,06
Економія при броні: -148,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1200,32
Економія при броні: -187,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1163,73
Економія при броні: -130,88 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1161,26
Економія при броні: -128,41 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
5.0 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1181,06
Економія при броні: -148,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 179
5.1 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1170,69
Економія при броні: -157,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
5.1 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1182,86
Економія при броні: -42,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1141,56
Економія при броні: -144,95 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
6.0 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1142,78
Економія при броні: -146,17 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 49/8
6.0 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1114,80
Економія при броні: -66,10 грн