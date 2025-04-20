КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ (CARBOPREST COMPOSITUM)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Запоріжжя
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1100,30
Економія при броні: -89,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1143,08
Економія при броні: -146,47 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1172,56
Економія при броні: -175,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1140,43
Економія при броні: -143,82 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
3.9 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1141,76
Економія при броні: -145,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1165,60
Економія при броні: -167,98 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
775,60
Економія при броні: -109,76 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9
5.1 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1201,46
Економія при броні: -58,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
8.0 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1183,26
Економія при броні: -165,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.0 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1181,28
Економія при броні: -163,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 13-Б
8.1 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1166,93
Економія при броні: -148,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 120
8.6 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1180,07
Економія при броні: -183,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
8.8 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1151,14
Економія при броні: -154,53 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
8.8 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1210,90
Економія при броні: -70,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 4
11.0 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1175,87
Економія при броні: -153,28 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
11.7 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1150,15
Економія при броні: -130,35 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Марганець, вул. Незалежності, 29
45.1 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1133,80
Економія при броні: -113,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дослідне, вул. Авіаторів, 1-Ч
60.5 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1208,62
Економія при броні: -61,49 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
61.1 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО