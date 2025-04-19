КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ (CARBOPREST COMPOSITUM)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1191,90
Економія при броні: -48,48 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1115,20
Економія при броні: -95,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1208,83
Економія при броні: -64,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1186,07
Економія при броні: -195,17 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1183,26
Економія при броні: -173,18 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1147,17
Економія при броні: -137,09 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1147,06
Економія при броні: -48,58 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1139,44
Економія при броні: -126,99 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
4.6 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1186,33
Економія при броні: -45,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1144,30
Економія при броні: -89,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
596,93
Економія при броні: -25,54 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
4.7 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1182,67
Економія при броні: -36,67 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
4.9 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1159,97
Економія при броні: -70,03 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
5.1 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
6.5 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1166,04
Економія при броні: -110,14 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
6.8 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1181,33
Економія при броні: -40,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
6.8 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1139,55
Економія при броні: -78,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 105
6.9 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1181,69
Економія при броні: -38,19 грн