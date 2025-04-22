КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ (CARBOPREST COMPOSITUM)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1134,00
Економія при броні: -100,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1152,24
Економія при броні: -137,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1159,92
Економія при броні: -145,19 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1134,00
Економія при броні: -100,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1221,57
Економія при броні: -76,12 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1210,41
Економія при броні: -69,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1218,80
Економія при броні: -72,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1181,35
Економія при броні: -78,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1169,91
Економія при броні: -149,68 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1120,60
Економія при броні: -87,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1171,03
Економія при броні: -154,56 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1150,81
Економія при броні: -130,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1210,85
Економія при броні: -68,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1210,11
Економія при броні: -62,54 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Соборності, 4
3.0 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1134,00
Економія при броні: -100,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 33
3.0 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1115,50
Економія при броні: -82,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1157,88
Економія при броні: -157,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1196,85
Економія при броні: -51,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Єськова Курсанта, 10
3.3 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1165,60
Економія при броні: -146,08 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. 1-ої танкової бригади, 29
4.0 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
816,97
Економія при броні: -44,79 грн