Київ
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ (CARBOPREST COMPOSITUM)

КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ (CARBOPREST COMPOSITUM)

Миколаїв (адресу не вказано)
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Доступно в 1 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1152,58
Економія при броні: -169,09 грн
983,49 грн
В містах поряд
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 139/4
58.6 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
867,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
97.9 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1155,78
Економія при броні: -161,07 грн
994,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
98.1 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
871,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Канатна, 72
107.4 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1227,03
Економія при броні: -78,77 грн
1148,26 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
107.6 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1189,22
Економія при броні: -43,54 грн
1145,68 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
107.8 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1197,42
Економія при броні: -55,82 грн
1141,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
108.4 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1158,87
Економія при броні: -148,76 грн
1010,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/2
108.6 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1190,27
Економія при броні: -40,92 грн
1149,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Лесі Українки, 16/1
108.9 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1223,94
Економія при броні: -75,89 грн
1148,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1
109.1 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1203,65
Економія при броні: -63,51 грн
1140,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Педагогічна, 11
109.1 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1179,96
Економія при броні: -90,56 грн
1089,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
109.2 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1204,24
Економія при броні: -58,22 грн
1146,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
109.4 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1172,49
Економія при броні: -62,47 грн
1110,02 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 29
110.1 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1170,36
Економія при броні: -139,91 грн
1030,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 33-А
111.0 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1213,75
Економія при броні: -64,69 грн
1149,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 41-А
111.4 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1213,07
Економія при броні: -71,25 грн
1141,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
112.2 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1204,73
Економія при броні: -59,55 грн
1145,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14
112.9 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1211,64
Економія при броні: -66,96 грн
1144,68 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Лиманка, ж/м Радужний, 19/1
113.9 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1022,40 грн
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