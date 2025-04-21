КАРБОПРЕСТ КОМПОЗИТУМ (CARBOPREST COMPOSITUM)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1161,74
Економія при броні: -82,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1159,42
Економія при броні: -79,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1148,38
Економія при броні: -69,15 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1142,53
Економія при броні: -62,23 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1200,62
Економія при броні: -55,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1194,67
Економія при броні: -49,03 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1152,91
Економія при броні: -156,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1192,46
Економія при броні: -177,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1113,00
Економія при броні: -61,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
588,99
Економія при броні: -95,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1208,38
Економія при броні: -59,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 36
1.7 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1125,40
Економія при броні: -74,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1205,27
Економія при броні: -62,62 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1113,30
Економія при броні: -62,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1162,84
Економія при броні: -174,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Пирогова, 6
2.9 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
586,94
Економія при броні: -82,85 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Пирогова, 40/42
3.1 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1113,00
Економія при броні: -61,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 37
3.3 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1218,80
Економія при броні: -173,74 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1211,46
Економія при броні: -71,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
3.8 км
КАРБОПРЕСТ КОМПОЗІТУМ капсули 0.4 г №60
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
1211,57
Економія при броні: -69,66 грн