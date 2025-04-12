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Ополоскувачі для порожнини рота
Ополіскувач для ротової порожнини Емофлор (Mouthwash Emofluor)
2 препарати
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ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR
Daily care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
від
622,46
грн
в 111 аптеці
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ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR
Daily care 400 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
від
625,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Пакування
400 мл
500 мл
Ціни в
Київ
від
622,46
грн
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Характеристики
Виробник
СВІСС-ТРЕЙД
Форма випуску
Daily care
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
500 мл
Косметичні засоби
4.1.2. Ополоскувачі для порожнини рота
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