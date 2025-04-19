Ополіскувач для ротової порожнини Емофлор (Mouthwash Emofluor)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Львів
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
795,60
Економія при броні: -34,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
818,17
Економія при броні: -56,99 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 64
6.1 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
790,17
Економія при броні: -28,99 грн
В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 34
113.2 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
113.8 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 164
114.2 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 20
117.9 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
682,80
Економія при броні: -41,02 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
137.5 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
180.3 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
208.0 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Хмельницький, перех. Проскурівського Підпілля / Вайсера, 16/30
218.5 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
688,73
Економія при броні: -46,95 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
324.9 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
325.0 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
334.7 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Житомир, вул. Київська, 87
337.0 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптекар
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Капітанівка, вул. Соборна, 6
445.0 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптекар
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Ірпінь, вул. Шевченка Тараса, 16
449.3 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Чайки, вул. Лобановського, 28
451.8 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Чайки, вул. Лобановського, 35
452.0 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД