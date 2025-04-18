Ополіскувач для ротової порожнини Емофлор (Mouthwash Emofluor)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
3.1 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека ваш консультант
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 177
5.1 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
5.2 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
6.1 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
6.5 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека ваш консультант
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
6.8 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нескорених, 9
7.3 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 248
7.5 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 62
8.2 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД