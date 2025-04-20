Ополіскувач для ротової порожнини Емофлор (Mouthwash Emofluor)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
63.6 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Дніпро, тупик Запорізький, 5
64.7 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42-Ш
65.6 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
67.6 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
68.2 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
68.6 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
68.8 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Дніпро, бульв. Європейський, 4
68.8 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
68.8 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
72.6 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
675,38
Економія при броні: -33,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
196.8 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
227.4 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
230.6 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
801,80
Економія при броні: -40,62 грн
Аптека ваш консультант
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 177
246.2 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
248.1 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-Б
249.4 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
249.6 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
249.6 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД