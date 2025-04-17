Ополіскувач для ротової порожнини Емофлор (Mouthwash Emofluor)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
816,33
Економія при броні: -55,15 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 26
2.1 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
2.2 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
815,72
Економія при броні: -54,54 грн