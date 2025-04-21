Ополіскувач для ротової порожнини Емофлор (Mouthwash Emofluor)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Вінниця
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
5.5 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
В містах поряд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Хмельницький, перех. Проскурівського Підпілля / Вайсера, 16/30
111.5 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
665,25
Економія при броні: -23,47 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
113.9 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 87
115.5 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
136.6 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
181.2 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
183.8 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чабани, вул. Покровська, 24-А
185.1 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 400 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гатне, вул. Оптимістична, 1
185.3 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чабани, вул. Машинобудівників, 5-Д
185.4 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Освіти, 17
185.6 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чайки, вул. Лобановського, 28
185.8 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
185.8 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
800,65
Економія при броні: -39,47 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гатне, бульв. Приозерний, 6
185.9 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чайки, вул. Лобановського, 35
185.9 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ходосівка, вул. Березова, 2
186.2 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ходосівка, вул. Печерського Феодосія, 39
186.3 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 36
187.1 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
741,00
Економія при броні: -22,23 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Миру, 36
187.1 км
ОПОЛІСКУВАЧ ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ EMOFLUOR Daily Care 500 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД