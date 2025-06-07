гели/креми для лікування та профілактики

Крем Медідерм (Cream Mediderm)

3 препаратиЗнайти в аптеках
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КРЕМ MEDIDERM®
КРЕМ MEDIDERM®
100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
від 147,00 грн
в 831 аптеці
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КРЕМ MEDIDERM®
КРЕМ MEDIDERM®
Банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
від 347,58 грн
в 786 аптеках
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КРЕМ MEDIDERM®
КРЕМ MEDIDERM®
1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
від 532,95 грн
в 488 аптеках
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Ціни в Київ
від 147,00 грн
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Характеристики
Виробник
Spreewalder Arzneimittel
Умови продажу
Без рецепта
Вага
100 г
Медичні вироби