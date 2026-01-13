Київ
Про товар
Ціни
Крем Медідерм (Cream Mediderm)
Крем Медідерм (Cream Mediderm)
Чернігів
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 89 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
217,10
Економія при броні:
-46,60 грн
170,50
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
463,10
грн
Забрати 14.01 після 14:00
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
710,10
грн
Забрати 14.01 після 14:00
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
194,04
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
446,49
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
685,58
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
194,04
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
446,49
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
200,70
грн
Забрати 14.01 після 18:00
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
463,10
грн
Забрати 14.01 після 18:00
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
710,10
грн
Забрати 14.01 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
200,70
грн
Забрати 14.01 після 18:00
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
536,70
Економія при броні:
-124,50 грн
412,20
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
710,10
грн
Забрати 14.01 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
221,19
Економія при броні:
-52,31 грн
168,88
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
511,50
Економія при броні:
-119,28 грн
392,22
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
730,02
Економія при броні:
-43,52 грн
686,50
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
200,70
грн
Забрати 14.01 після 18:00
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
463,10
грн
Забрати 14.01 після 18:00
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
200,00
Економія при броні:
-10,48 грн
189,52
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
706,50
Економія при броні:
-35,80 грн
670,70
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
222,44
Економія при броні:
-23,60 грн
198,84
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
514,38
Економія при броні:
-99,10 грн
415,28
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
759,17
Економія при броні:
-50,64 грн
708,53
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
201,50
Економія при броні:
-10,55 грн
190,95
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
474,00
Економія при броні:
-24,17 грн
449,83
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
723,50
Економія при броні:
-36,65 грн
686,85
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
217,10
Економія при броні:
-46,60 грн
170,50
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
536,70
Економія при броні:
-124,50 грн
412,20
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
710,10
грн
Забрати 14.01 після 18:00
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
170,50
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
393,60
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
603,30
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
216,28
Економія при броні:
-47,40 грн
168,88
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
467,08
Економія при броні:
-17,88 грн
449,20
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
765,29
Економія при броні:
-163,87 грн
601,42
грн
Забронювати
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
200,70
грн
Забрати 14.01 після 18:00
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
463,10
грн
Забрати 14.01 після 18:00
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
710,10
грн
Забрати 14.01 після 18:00
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
173,00
Економія при броні:
-9,12 грн
163,88
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
399,50
Економія при броні:
-20,45 грн
379,05
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
619,50
Економія при броні:
-31,45 грн
588,05
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Княжа, 33
0.5 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
176,60
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
221,77
Економія при броні:
-53,18 грн
168,59
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
512,84
Економія при броні:
-120,33 грн
392,51
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
786,86
Економія при броні:
-184,60 грн
602,26
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
194,04
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
446,49
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
207,81
Економія при броні:
-38,93 грн
168,88
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
497,55
Економія при броні:
-100,08 грн
397,47
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
763,39
Економія при броні:
-161,97 грн
601,42
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
183,69
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
446,49
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню