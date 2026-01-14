Київ
Крем Медідерм (Cream Mediderm)
Крем Медідерм (Cream Mediderm)
Запоріжжя
(адресу не вказано)
Доступно в 196 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
212,00
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
463,10
грн
Забрати 15.01 після 16:00
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
710,10
грн
Забрати 15.01 після 16:00
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
200,70
грн
Забрати 15.01 після 16:00
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
463,10
грн
Забрати 15.01 після 16:00
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
710,10
грн
Забрати 15.01 після 16:00
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
200,60
Економія при броні:
-10,12 грн
190,48
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
221,23
Економія при броні:
-33,05 грн
188,18
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
511,59
Економія при броні:
-32,58 грн
479,01
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
755,05
Економія при броні:
-46,52 грн
708,53
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
221,25
Економія при броні:
-52,83 грн
168,42
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
511,64
Економія при броні:
-150,46 грн
361,18
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
170,50
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
393,40
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
603,30
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
200,70
грн
Забрати 15.01 після 15:00
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
463,10
грн
Забрати 15.01 після 15:00
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
710,10
грн
Забрати 15.01 після 15:00
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
193,00
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
437,00
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
657,00
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
200,00
Економія при броні:
-10,48 грн
189,52
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
444,50
Економія при броні:
-22,70 грн
421,80
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
706,50
Економія при броні:
-35,80 грн
670,70
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
193,00
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
463,10
грн
Забрати 15.01 після 15:00
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
710,10
грн
Забрати 15.01 після 15:00
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
2.7 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
176,60
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
405,00
грн
Забронювати
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
217,20
Економія при броні:
-49,10 грн
168,10
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
536,30
Економія при броні:
-130,00 грн
406,30
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
710,10
грн
Забрати 15.01 після 15:00
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
192,50
Економія при броні:
-10,10 грн
182,40
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
463,10
Економія при броні:
-23,25 грн
439,85
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
222,52
Економія при броні:
-16,45 грн
206,07
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
514,57
Економія при броні:
-34,98 грн
479,59
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
789,51
Економія при броні:
-52,79 грн
736,72
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
194,04
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
446,49
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
222,41
Економія при броні:
-56,16 грн
166,25
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
494,98
Економія при броні:
-99,89 грн
395,09
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
217,09
Економія при броні:
-58,60 грн
158,49
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
502,02
Економія при броні:
-115,33 грн
386,69
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
213,67
Економія при броні:
-63,23 грн
150,44
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
507,70
Економія при броні:
-125,77 грн
381,93
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
780,58
Економія при броні:
-216,26 грн
564,32
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
3.0 км
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
405,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
216,07
Економія при броні:
-48,62 грн
167,45
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
466,42
Економія при броні:
-66,80 грн
399,62
грн
Забронювати
