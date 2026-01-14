Київ
Крем Медідерм (Cream Mediderm)

Запоріжжя (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 196 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
212,00 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
463,10 грн
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
710,10 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
200,70 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
463,10 грн
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
710,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
200,60
Економія при броні: -10,12 грн
190,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
221,23
Економія при броні: -33,05 грн
188,18 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
511,59
Економія при броні: -32,58 грн
479,01 грн
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
755,05
Економія при броні: -46,52 грн
708,53 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
221,25
Економія при броні: -52,83 грн
168,42 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
511,64
Економія при броні: -150,46 грн
361,18 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
170,50 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
393,40 грн
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
603,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
200,70 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
463,10 грн
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
710,10 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
193,00 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
437,00 грн
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
657,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
200,00
Економія при броні: -10,48 грн
189,52 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
444,50
Економія при броні: -22,70 грн
421,80 грн
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
706,50
Економія при броні: -35,80 грн
670,70 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
193,00 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
463,10 грн
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
710,10 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
2.7 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
176,60 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
405,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
217,20
Економія при броні: -49,10 грн
168,10 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
536,30
Економія при броні: -130,00 грн
406,30 грн
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
710,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
192,50
Економія при броні: -10,10 грн
182,40 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
463,10
Економія при броні: -23,25 грн
439,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
222,52
Економія при броні: -16,45 грн
206,07 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
514,57
Економія при броні: -34,98 грн
479,59 грн
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
789,51
Економія при броні: -52,79 грн
736,72 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
194,04 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
446,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
222,41
Економія при броні: -56,16 грн
166,25 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
494,98
Економія при броні: -99,89 грн
395,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
217,09
Економія при броні: -58,60 грн
158,49 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
502,02
Економія при броні: -115,33 грн
386,69 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
213,67
Економія при броні: -63,23 грн
150,44 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
507,70
Економія при броні: -125,77 грн
381,93 грн
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
780,58
Економія при броні: -216,26 грн
564,32 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
3.0 км
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
405,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
216,07
Економія при броні: -48,62 грн
167,45 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
466,42
Економія при броні: -66,80 грн
399,62 грн
