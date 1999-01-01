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Гелі/креми

гели/креми для лікування та профілактики

Медичні вироби

22Інші вироби медичного призначення

Гелі/креми
гели/креми для лікування та профілактики
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Бепантен® Сенсідерм
Бепантен® Сенсідерм
Крем 50 г №1
Байєр Консьюмер Кер
від 351,82 грн
в 783 аптеках
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КРЕМ MEDIDERM®
КРЕМ MEDIDERM®
100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
від 150,61 грн
в 741 аптеці
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КРЕМ MEDIDERM®
КРЕМ MEDIDERM®
Банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
від 347,58 грн
в 722 аптеках
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Гіало4 плюс
Гіало4 плюс
Крем 25 г №1
Євролек-Україна
від 300,39 грн
в 564 аптеках
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Гідрофемін Плюс
Гідрофемін Плюс
Гель піхвовий туба 75 г з аплікатором №1
Егіс
від 359,38 грн
в 522 аптеках
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КРЕМ MEDIDERM®
КРЕМ MEDIDERM®
1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
від 532,95 грн
в 503 аптеках
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Емоліум® Інтенсив Про Ультразволожуючий бальзам
Емоліум® Інтенсив Про Ультразволожуючий бальзам
Бальзам 500 г №1
Perrigo Company
від 580,19 грн
в 418 аптеках
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Papilocare®
Papilocare®
Гель вагінальний 5 мл №7
Procare Health Iberia
від 746,55 грн
в 415 аптеках
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ГЕЛЬ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РУБЦІВ СТРАТАДЕРМ
ГЕЛЬ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РУБЦІВ СТРАТАДЕРМ
Гель 10 г №1
Амакса Фарма
від 827,27 грн
в 413 аптеках
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ГЕЛЬ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РУБЦІВ СТРАТАДЕРМ
ГЕЛЬ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РУБЦІВ СТРАТАДЕРМ
Гель 5 г №1
Амакса Фарма
від 585,05 грн
в 407 аптеках
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Кучику® Крем захисний з оксидом цинку
Кучику® Крем захисний з оксидом цинку
Банка 100 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від 214,55 грн
в 405 аптеках
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Бусті гель Ag+
Бусті гель Ag+
Гель туба алюмінієва 100 г №1
Фармак
від 226,84 грн
в 398 аптеках
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POXCLIN ОХОЛОДЖУЮЧИЙ МУС
POXCLIN ОХОЛОДЖУЮЧИЙ МУС
100 мл №1
YouMedical BV
від 511,00 грн
в 395 аптеках
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Гіало4 плюс
Гіало4 плюс
Крем 100 г №1
Євролек-Україна
від 668,15 грн
в 384 аптеках
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Крем ОлаКеа
Крем ОлаКеа
Крем 40 г №1
Евродраг Лабораторіз
від 208,88 грн
в 380 аптеках
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ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою
ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою
Гель туба 20 г №1
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
від 224,65 грн
в 367 аптеках
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Доменорм® Вагінальний зволожуючий гель з гіалуроновою кислотою та ліпосомами
Доменорм® Вагінальний зволожуючий гель з гіалуроновою кислотою та ліпосомами
Гель туба 30 г з вагінальним аплікатором №1
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
від 376,02 грн
в 362 аптеках
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Гіало4 скін
Гіало4 скін
Крем 25 г №1
Євролек-Україна
від 331,45 грн
в 347 аптеках
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Наскар гель для лікування рубців
Наскар гель для лікування рубців
Гель туба 15 г №1
Амакса
від 750,50 грн
в 340 аптеках
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Дерматікс Ультра гель силіконовий
Дерматікс Ультра гель силіконовий
Гель туба 15 г №1
МЕДА Фармасьютікалз Світселенд ГмбХ
від 1211,00 грн
в 338 аптеках
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