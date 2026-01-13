Київ
Крем Медідерм (Cream Mediderm)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 177 аптеках у Кривий Ріг
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Святогеоргіївська, 23
0.3 км
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
405,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
217,10
Економія при броні: -46,60 грн
170,50 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
463,10 грн
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
710,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
215,70
Економія при броні: -49,53 грн
166,17 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
498,80
Економія при броні: -157,25 грн
341,55 грн
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
742,49
Економія при броні: -161,06 грн
581,43 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
200,60
Економія при броні: -10,12 грн
190,48 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
471,00
Економія при броні: -24,02 грн
446,98 грн
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
628,50
Економія при броні: -31,90 грн
596,60 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
190,00 грн
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
648,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 42-А
0.6 км
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
405,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
209,28
Економія при броні: -10,05 грн
199,23 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
500,02
Економія при броні: -76,18 грн
423,84 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
194,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
216,86
Економія при броні: -49,95 грн
166,91 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
501,49
Економія при броні: -160,05 грн
341,44 грн
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
769,44
Економія при броні: -188,39 грн
581,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
218,21
Економія при броні: -47,66 грн
170,55 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
504,62
Економія при броні: -101,30 грн
403,32 грн
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
774,24
Економія при броні: -65,90 грн
708,34 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
205,50
Економія при броні: -10,75 грн
194,75 грн
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
697,50
Економія при броні: -35,35 грн
662,15 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
214,36
Економія при броні: -43,81 грн
170,55 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
495,72
Економія при броні: -92,40 грн
403,32 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
200,60
Економія при броні: -10,12 грн
190,48 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
200,70 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
463,10 грн
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
710,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
215,28
Економія при броні: -44,73 грн
170,55 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
497,84
Економія при броні: -94,52 грн
403,32 грн
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
761,76
Економія при броні: -53,42 грн
708,34 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
399,50
Економія при броні: -20,45 грн
379,05 грн
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
619,50
Економія при броні: -31,45 грн
588,05 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
194,04 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
446,49 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дудаєва Джохара, 8
1.0 км
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
405,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
217,32
Економія при броні: -48,81 грн
168,51 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
217,10
Економія при броні: -46,60 грн
170,50 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
499,00
Економія при броні: -86,80 грн
412,20 грн
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
710,10 грн
