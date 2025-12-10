Київ
Крем Медідерм (Cream Mediderm)

Крем Медідерм (Cream Mediderm)

Київ (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 796 аптеках у Київ
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.0 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
176,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
195,53 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
433,62 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
200,60
Економія при броні: -10,12 грн
190,48 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
462,90
Економія при броні: -65,99 грн
396,91 грн
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
709,80
Економія при броні: -35,58 грн
674,22 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
195,53 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
433,62 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
208,30
Економія при броні: -32,10 грн
176,20 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
463,10 грн
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
710,10 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
224,00
Економія при броні: -61,56 грн
162,44 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
195,53 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
410,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
200,00
Економія при броні: -10,09 грн
189,91 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
461,60
Економія при броні: -64,69 грн
396,91 грн
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
596,00
Економія при броні: -29,90 грн
566,10 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
262,00
Економія при броні: -61,59 грн
200,41 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
466,00
Економія при броні: -91,10 грн
374,90 грн
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
733,00
Економія при броні: -14,66 грн
718,34 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
0.8 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
176,60 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
0.9 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
176,60 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
374,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
218,90
Економія при броні: -52,54 грн
166,36 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
505,15
Економія при броні: -89,04 грн
416,11 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
200,00
Економія при броні: -10,09 грн
189,91 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
462,90
Економія при броні: -65,99 грн
396,91 грн
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
709,80
Економія при броні: -35,58 грн
674,22 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
410,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
497,09
Економія при броні: -120,43 грн
376,66 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
374,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
195,53 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
433,62 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
195,53 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
433,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
215,63
Економія при броні: -55,02 грн
160,61 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
498,65
Економія при броні: -96,40 грн
402,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
222,14
Економія при броні: -55,54 грн
166,60 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
513,71
Економія при броні: -97,07 грн
416,64 грн
ГоловнаКошикОбране