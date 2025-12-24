Київ
Крем Медідерм (Cream Mediderm)
Крем Медідерм (Cream Mediderm)
Харків
(адресу не вказано)
Доступно в 263 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
197,01
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
436,59
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
200,60
Економія при броні:
-10,12 грн
190,48
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
462,90
Економія при броні:
-65,99 грн
396,91
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
219,10
Економія при броні:
-40,09 грн
179,01
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
474,19
Економія при броні:
-59,39 грн
414,80
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
200,60
Економія при броні:
-10,12 грн
190,48
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
210,56
Економія при броні:
-32,02 грн
178,54
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
471,54
Економія при броні:
-56,42 грн
415,12
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
775,00
Економія при броні:
-123,26 грн
651,74
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
200,70
грн
Забрати 25.12 після 19:00
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
481,40
Економія при броні:
-62,50 грн
418,90
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
710,10
грн
Забрати 25.12 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
208,00
Економія при броні:
-29,30 грн
178,70
грн
Забронювати
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
200,60
Економія при броні:
-10,12 грн
190,48
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
463,10
Економія при броні:
-66,19 грн
396,91
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
709,80
Економія при броні:
-35,77 грн
674,03
грн
Забронювати
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
200,60
Економія при броні:
-32,92 грн
167,68
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
441,00
Економія при броні:
-44,09 грн
396,91
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
195,50
Економія при броні:
-10,25 грн
185,25
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
468,50
Економія при броні:
-71,59 грн
396,91
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
710,10
Економія при броні:
-35,60 грн
674,50
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
374,20
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
208,00
Економія при броні:
-29,30 грн
178,70
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
710,10
грн
Забрати 25.12 після 19:00
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
200,60
Економія при броні:
-10,12 грн
190,48
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
449,40
Економія при броні:
-52,49 грн
396,91
грн
Забронювати
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
210,00
Економія при броні:
-44,22 грн
165,78
грн
Забронювати
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
170,50
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
382,00
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
603,30
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
214,41
Економія при броні:
-38,94 грн
175,47
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
200,00
Економія при броні:
-37,08 грн
162,92
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
396,91
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
200,70
Економія при броні:
-10,22 грн
190,48
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
220,21
Економія при броні:
-42,06 грн
178,15
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
475,36
Економія при броні:
-61,58 грн
413,78
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
216,09
Економія при броні:
-37,94 грн
178,15
грн
Забронювати
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
481,01
Економія при броні:
-67,23 грн
413,78
грн
Забронювати
