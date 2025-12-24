Київ
Крем Медідерм (Cream Mediderm)

Харків (адресу не вказано)
Доступно в 263 аптеках у Харків
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
197,01 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
436,59 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
200,60
Економія при броні: -10,12 грн
190,48 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
462,90
Економія при броні: -65,99 грн
396,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
219,10
Економія при броні: -40,09 грн
179,01 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
474,19
Економія при броні: -59,39 грн
414,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
200,60
Економія при броні: -10,12 грн
190,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
210,56
Економія при броні: -32,02 грн
178,54 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
471,54
Економія при броні: -56,42 грн
415,12 грн
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
775,00
Економія при броні: -123,26 грн
651,74 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
200,70 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
481,40
Економія при броні: -62,50 грн
418,90 грн
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
710,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
208,00
Економія при броні: -29,30 грн
178,70 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
200,60
Економія при броні: -10,12 грн
190,48 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
463,10
Економія при броні: -66,19 грн
396,91 грн
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
709,80
Економія при броні: -35,77 грн
674,03 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
200,60
Економія при броні: -32,92 грн
167,68 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
441,00
Економія при броні: -44,09 грн
396,91 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
195,50
Економія при броні: -10,25 грн
185,25 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
468,50
Економія при броні: -71,59 грн
396,91 грн
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
710,10
Економія при броні: -35,60 грн
674,50 грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
374,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
208,00
Економія при броні: -29,30 грн
178,70 грн
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
710,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
200,60
Економія при броні: -10,12 грн
190,48 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
449,40
Економія при броні: -52,49 грн
396,91 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
210,00
Економія при броні: -44,22 грн
165,78 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
170,50 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
382,00 грн
КРЕМ MEDIDERM® 1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
603,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
214,41
Економія при броні: -38,94 грн
175,47 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
200,00
Економія при броні: -37,08 грн
162,92 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
396,91 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
200,70
Економія при броні: -10,22 грн
190,48 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
220,21
Економія при броні: -42,06 грн
178,15 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
475,36
Економія при броні: -61,58 грн
413,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
КРЕМ MEDIDERM® 100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
216,09
Економія при броні: -37,94 грн
178,15 грн
КРЕМ MEDIDERM® банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
481,01
Економія при броні: -67,23 грн
413,78 грн
