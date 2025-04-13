Фармакодинаміка.

Лікарський засіб «СК-СД, стрептокіназа-стрептодорназа», супозиторії, діє місцево після ректального застосування. Стрептокіназа діє як фібринолітик та розчиняє фібринові та інші згустки. Стрептодорназа розчиняє дезоксирибонуклеопротеїди та дезоксирибонуклеокислоти, у результаті чого знижується в'язкість гнійних ексудатів і розчиняються мертві клітини.

Фармакокінетика.

Стрептокіназа та стрептодорназа діє місцево на кров'яні згустки, гнійні та некротичні частини клітин та тканин. Лікарський засіб застосовується ректально та не всмоктується в кров'яне русло.

Стрептокіназо-плазмінногенний комплекс поступово перетворюється в поліпептиди. Продукти розпаду разом з іншими фрагментами субстратів механічно видаляються. Стрептодорназа після полімеризації ДНК перетворюється на нуклеотидну суміш та механічно видаляться з частинами мертвих клітин.