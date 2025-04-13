Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа (Sk-Sd, Streptokinase-Streptodornase)
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: стрептокіназа, стрептодорназа;
1 супозиторій містить стрептокінази 15000 МО, стрептодорнази 1250 МО;
допоміжні речовини: олія мінеральна, твердий жир.
Лікарська форма
Супозиторії ректальні.
Основні фізико-хімічні властивості: cупозиторії циліндричноконічної форми від білого до бежевого кольору. На зрізі допускається наявність повітряно-пористого стержня та лункоподібної виямки.
Фармакотерапевтична група
Гематологічні засоби. Ферменти. Комбінації зі стрептокіназою. Код ATX В06А А55.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Лікарський засіб «СК-СД, стрептокіназа-стрептодорназа», супозиторії, діє місцево після ректального застосування. Стрептокіназа діє як фібринолітик та розчиняє фібринові та інші згустки. Стрептодорназа розчиняє дезоксирибонуклеопротеїди та дезоксирибонуклеокислоти, у результаті чого знижується в'язкість гнійних ексудатів і розчиняються мертві клітини.
Фармакокінетика.
Стрептокіназа та стрептодорназа діє місцево на кров'яні згустки, гнійні та некротичні частини клітин та тканин. Лікарський засіб застосовується ректально та не всмоктується в кров'яне русло.
Стрептокіназо-плазмінногенний комплекс поступово перетворюється в поліпептиди. Продукти розпаду разом з іншими фрагментами субстратів механічно видаляються. Стрептодорназа після полімеризації ДНК перетворюється на нуклеотидну суміш та механічно видаляться з частинами мертвих клітин.
Показання
- Хронічні запальні процеси маткових придатків;
- післяопераційні інфільтративні ураження органів малого таза;
- ендометрит;
- геморої при гострому та хронічному перебігу;
- параректальні абсцеси і свищі з великим запальним інфільтратом;
- гнійні каудальні кісти.
Протипоказання
- Підвищена чутливість до діючих речовин або допоміжних речовин препарату;
- наявність свіжої рани, хірургічного шва або кровотечі до 10 днів (це може спричинити розслаблення швів і, як наслідок, кровотечу з рани);
- одночасне застосування з антикоагулянтами, що може призвести до місцевих кровотеч;
- порушення згортання крові.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Лікарський засіб «СК-СД, стрептокіназа-стрептодорназа» протипоказано застосовувати з антикоагулянтами, оскільки можливі кровотечі.
Особливості застосування
Лікарський засіб може викликати місцеві подразнення.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Вплив лікарського засобу «СК-СД, стрептокіназа-стрептодорназа» на фертильність, вагітність і у період годування груддю не вивчався.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає на здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Дозування
Курс лікування: 4–18 супозиторіїв. Тривалість курсу: 2–9 діб.
Дозування назначає лікар у відповідності до інтенсивності запального процесу.
При тяжкому та хронічному перебігу захворювання:
- по 1 супозиторію 3 рази на добу протягом перших 3 діб;
- по 1 супозиторію 2 рази на добу протягом наступних 3 діб;
- по 1 супозиторію 1 раз на добу протягом ще 3 наступних діб.
Курс лікування: 9 днів, 18 супозиторіїв.
При середньотяжкому перебігу захворювання:
- по 1 супозиторію 2 рази на добу протягом перших 3 діб;
- по 1 супозиторію 1 раз на добу протягом наступних 4 діб,
Курс лікування — 7 днів, 10 супозиторіїв.
При легкому перебігу захворювання:
- по 1 супозиторію 2 рази на добу протягом 2 діб.
Курс лікування: 2 дні, 4 супозиторії.
У разі відсутності результату або у разі настання рецедиву лікар повинен визначити необхідність повторного курсу лікування.
Спосіб застосування
Ректально. Супозиторії вводити глибоко у пряму кишку попередньо вийняти супозиторій із блістера. Перед і після застосування препарату слід ретельно вимити руки.
Діти
Лікарський засіб не призначається дітям.
Передозування
Дані щодо передозування стрептокінази і стрептодорнази відсутні.
Побічні реакції
Іноді можуть спостерігатися: місцевий біль, набряк або незначна кровотеча, подразнення, діарея, алергічні реакції, підвищення температури тіла.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати при температурі 2–8 °С в оригінальній упаковці. Не заморожувати.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 6 супозиторіїв у блістері; по 1, 2 або 3 блістери у картонній упаковці.
Виробник
Фарміна Лтд.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Вул. Ліпска 44, 30–721, м. Краків, Польща.