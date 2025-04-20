Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа (Sk-Sd, Streptokinase-Streptodornase)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 189 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
816,00
Економія при броні: -65,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
939,32
Економія при броні: -200,34 грн
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
2111,08
Економія при броні: -291,05 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
923,03
Економія при броні: -205,78 грн
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
2039,06
Економія при броні: -111,46 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
779,70
Економія при броні: -57,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
816,00
Економія при броні: -123,00 грн
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
1923,00
Економія при броні: -74,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
816,00
Економія при броні: -65,00 грн
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
1923,00
Економія при броні: -56,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
881,10
Економія при броні: -158,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
919,24
Економія при броні: -39,74 грн
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
2028,06
Економія при броні: -100,02 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
897,40
Економія при броні: -174,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
928,75
Економія при броні: -200,26 грн
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
2012,82
Економія при броні: -166,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
930,69
Економія при броні: -213,46 грн
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
2094,05
Економія при броні: -238,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
913,77
Економія при броні: -210,36 грн
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
2053,66
Економія при броні: -265,72 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
1944,86
Економія при броні: -78,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
907,72
Економія при броні: -204,31 грн
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
2042,37
Економія при броні: -254,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
998,84
Економія при броні: -252,58 грн
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
2010,10
Економія при броні: -234,81 грн