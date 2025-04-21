Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа (Sk-Sd, Streptokinase-Streptodornase)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
926,02
Економія при броні: -208,67 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
898,20
Економія при броні: -162,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
925,23
Економія при броні: -207,88 грн
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
2079,40
Економія при броні: -287,82 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
881,10
Економія при броні: -145,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
897,40
Економія при броні: -161,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
779,70
Економія при броні: -43,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
915,38
Економія при броні: -198,03 грн
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
2059,60
Економія при броні: -267,04 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
2011,85
Економія при броні: -227,28 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
898,20
Економія при броні: -162,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
923,46
Економія при броні: -206,01 грн
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
2075,44
Економія при броні: -109,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
918,71
Економія при броні: -201,26 грн
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
2027,20
Економія при броні: -100,77 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
898,20
Економія при броні: -162,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
936,74
Економія при броні: -254,74 грн
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
2067,71
Економія при броні: -274,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
936,33
Економія при броні: -254,33 грн
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
701,38
Економія при броні: -104,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
779,70
Економія при броні: -43,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд