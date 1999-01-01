Київ
Ферменти
B06A A55
Стрептокіназа, комбінації
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B06
ІНШІ ГЕМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
B06A
ІНШІ ГЕМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
B06A A
Ферменти
B06A A55
Стрептокіназа, комбінації
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Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа
Супозиторії ректальні 15000 мо + 1250 мо блістер №6
Фарміна Лтд
від
662,03
грн
в 778 аптеках
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Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа
Супозиторії ректальні 15000 мо + 1250 мо блістер №18
Фарміна Лтд
від
1590,39
грн
в 391 аптеці
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