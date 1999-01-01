Київ
Ферменти
B06A A55

Стрептокіназа, комбінації

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B06ІНШІ ГЕМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
B06AІНШІ ГЕМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
B06A AФерменти
B06A A55Стрептокіназа, комбінації
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Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа
Супозиторії ректальні 15000 мо + 1250 мо блістер №6
Фарміна Лтд
від 662,03 грн
в 778 аптеках
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Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа
Супозиторії ректальні 15000 мо + 1250 мо блістер №18
Фарміна Лтд
від 1590,39 грн
в 391 аптеці
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