Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа (Sk-Sd, Streptokinase-Streptodornase)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 180 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
938,09
Економія при броні: -222,06 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
881,10
Економія при броні: -139,90 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
897,40
Економія при броні: -156,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
881,00
Економія при броні: -139,80 грн
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
1944,80
Економія при броні: -117,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
925,67
Економія при броні: -208,43 грн
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
2082,76
Економія при броні: -266,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
2264,28
Економія при броні: -169,31 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
897,40
Економія при броні: -156,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
880,70
Економія при броні: -139,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
898,20
Економія при броні: -157,00 грн
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
1944,00
Економія при броні: -116,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
880,70
Економія при броні: -139,50 грн
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
1944,80
Економія при броні: -117,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
881,10
Економія при броні: -139,90 грн
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
1944,80
Економія при броні: -117,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
880,70
Економія при броні: -139,50 грн