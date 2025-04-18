Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа (Sk-Sd, Streptokinase-Streptodornase)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 779 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
898,20
Економія при броні: -140,40 грн
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
1980,80
Економія при броні: -82,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
881,10
Економія при броні: -123,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
833,40
Економія при броні: -126,67 грн
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
2034,30
Економія при броні: -73,94 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
933,60
Економія при броні: -194,97 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
833,40
Економія при броні: -126,67 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
925,32
Економія при броні: -179,79 грн
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
2044,12
Економія при броні: -254,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
779,70
Економія при броні: -21,90 грн