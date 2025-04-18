Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа (Sk-Sd, Streptokinase-Streptodornase)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 355 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
928,59
Економія при броні: -182,69 грн
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
2049,17
Економія при броні: -109,33 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
914,83
Економія при броні: -168,81 грн
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
2056,50
Економія при броні: -124,57 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
858,50
Економія при броні: -116,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
880,70
Економія при броні: -139,10 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
898,20
Економія при броні: -156,60 грн
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
1943,90
Економія при броні: -140,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №6
Фарміна Лтд
913,24
Економія при броні: -173,41 грн
Ск-Сд, Стрептокіназа-Стрептодорназа супозиторії ректальні 15000 МО + 1250 МО блістер №18
Фарміна Лтд
2052,93
Економія при броні: -86,61 грн