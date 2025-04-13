Фармакодинаміка.

Параплексін® – оборотний інгібітор холінестерази.

Параплексін® чинить безпосередній стимулюючий вплив на проведення імпульсу по нервових волокнах, міжнейрональних і нервово-м’язових синапсах периферичної і центральної нервової системи (ЦНС).

Фармакологічна дія Параплексіну® ґрунтується на комбінації двох механізмів дії:

блокада калієвих каналів мембрани нейронів та м’язових клітин;

оборотне інгібування холінестерази в синапсах.

Параплексін® посилює дію на гладкі м’язи не лише ацетилхоліну, але й адреналіну, серотоніну, гістаміну та окситоцину.

Лікарський засіб виявляє такі фармакологічні ефекти:

відновлює і стимулює проведення імпульсу в нервовій системі та нервово-м’язову передачу;

посилює скорочуваність гладком’язових органів під впливом усіх антагоністів ацетилхолінових, адреналінових, серотонінових, гістамінових і окситоцинових рецепторів, за винятком калію хлориду;

поліпшує пам’ять, гальмує проградієнтний розвиток деменції;

відновлює проведення імпульсу в периферичній нервовій системі, порушеного внаслідок впливу різних чинників, таких як травма, запалення, дія місцевих анестетиків, деяких антибіотиків, калію хлориду, токсинів;

помірно стимулює ЦНС у комбінації з проявами окремих седативних ефектів;

виявляє аналгетичний ефект;

виявляє антиаритмічний ефект.

Лікарський засіб Параплексін® не чинить тератогенної, ембріотоксичної, мутагенної і канцерогенної дії, а також алергізуючої та імунотоксичної дії. Також даний лікарський засіб не впливає на ендокринну систему.

Фармакокінетика.

Лікарський засіб Параплексін® швидко всмоктується після підшкірного або внутрішньом’язового введення. Максимальна концентрація в крові досягається через 25–30 хвилин, 40–50% активної речовини зв’язується з білками плазми крові. Параплексін® швидко надходить до тканин, період напіввиведення у фазі становить 40 хвилин. Метаболізується у печінці. Виводится препарат нирками, а також екстраренально (через шлунково-кишковий тракт). Період напіввиведення при парентеральному введенні препарату складає 2–3 години. Екскреція відбувається, головним чином, за рахунок канальцевої секреції, і лише 1/3 дози виводиться шляхом клубочкової фільтрації. При парентеральному введенні 34,8% дози препарату виводиться із сечею у незміненому стані.